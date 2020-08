Fassina: intitolazione Marincola scelta simbolica (Di martedì 4 agosto 2020) Roma – “È una scelta simbolica importante quella compiuta oggi dall’assemblea Capitolina: intitolare la stazione della Metro C di via dell’Amba Aradam al “partigiano nero” Giorgio Marincola. Roma, ancora una volta, segnala quanto i simboli della resistenza all’occupazione nazi-fascista possano essere utili per nutrire la memoria e promuovere una democrazia compiuta.” “Spiace quindi che, pur in presenza di problemi tecnici per l’attuazione dell’impegno, la mozione non sia stata approvata all’unanimita’: l’antifascismo, fondamento della nostra Carta Costituzionale, non dovrebbe essere identita’ esclusiva di una parte, ma patrimonio di tutti. Fu questo il faro che ispiro’ i Padri Costituenti”. Lo dichiara in una nota Stefano ... Leggi su romadailynews

romadailynews : Fassina: intitolazione Marincola scelta simbolica: #Roma – “È una scelta simbolica… -

Ultime Notizie dalla rete : Fassina intitolazione Casa, nel decreto Rilancio il blocco degli sfratti fino al 31 dicembre RomaToday