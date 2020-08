Enorme esplosione nel centro di Beirut. Si temono decine di vittime e centinaia di feriti. Il presidente Aoun convoca il consiglio superiore di Difesa (Di martedì 4 agosto 2020) Una serie di violente esplosioni ha devastato, nel pomeriggio di oggi, intere aree nel centro della capitale del Libano, Beirut, nella zona del porto. Nello scoppio sarebbero rimaste ferite centinaia di persone e si temono decine di vittime. La deflagrazione potrebbe essere stata provocata dall’incendio di un magazzino di fuochi d’artificio, ma diversi media internazionali non escludono che si tratti di un deposito di armi. Il presidente libanese, Michel Aoun, ha convocato per questa sera una “riunione urgente” del consiglio superiore della Difesa. WARNING: GRAPHIC CONTENT – A large explosion rocked Beirut, injuring many people as glass ... Leggi su lanotiziagiornale

