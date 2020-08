Elisabetta Gregoraci, abito esagerato sul palco. Blu elettrico, scollatissimo e con maxi spacco. E che prezzo (Di martedì 4 agosto 2020) Elisabetta Gregoraci è una donna bellissima. In questo periodo la troviamo nel piccolo schermo, alla conduzione del programma Battiti Live. Nell’ultima puntata, andata in onda il ieri, lunedì 3 agosto, Elisabetta aveva tutte le parvenze di una principessa Disney un po’ osé. Un abito davvero scenografico, principesco e sexy allo stesso tempo, senza rinunciare ovviamente alla classe innata che contraddistingue Elisabetta Gregoraci. La puntata di Battiti Live è andata in onda il 3 Agosto ed è stata palcoscenico di ospitate davvero molto importanti, come per esempio cantanti del calibro di Alessandra Amoroso, The Kolors, Baby K, Fedez e molti altri. Una co-conduzione a cura di Alan Palmieri ed Elisabetta ... Leggi su caffeinamagazine

