Easyjet: passeggeri e ricavi a -99,6% (Di martedì 4 agosto 2020) Perdita da 325 milioni di sterline per la compagnia nel trimestre del blocco. Ottimismo per luglio-settembre. Leggi su media.tio.ch

fisco24_info : Easyjet: Covid azzera ricavi trimestre, perdita 360 mln: Passeggeri crollati del 99,6%, migliorano utilizzo capacità - Notiziedi_it : Ritardo voli easyJet 2 agosto 2020 Napoli Alghero e ritorno: ItaliaRimborso disponibile ad assistere i passeggeri - Notiziedi_it : Ritardo voli easyJet 2 agosto 2020 Napoli Alghero e ritorno: ItaliaRimborso disponibile ad assistere i passeggeri - aurelio_vanasco : @lageloni ...se provi a volare con ryanair o easyjet vedrai come sono sempre pieni a tappo, perchè i passeggeri via… - LucaGorrasi : Vi ricordate delle maschere fatte disegnare da @easyJet easyJet per i piccoli passeggeri? Will Sliney ha lavorato a… -