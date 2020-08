Distanziamento sui mezzi pubblici, dal Piemonte alla Sicilia il caos delle regioni che decidono da sole (Di martedì 4 agosto 2020) Lo schema sembrava semplice: le compagnie su rotaia decidono di rimuovere il Distanziamento sui treni e riempire i vagoni al 100%. Esplodono le polemiche attorno al tema del Distanziamento sociale sui mezzi di trasporto. Il Governo interviene, e con un’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, rimette le cose a posto. Fine della storia? No. L’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus ha ampiamente messo in luce il marcato regionalismo che contraddistingue l’Italia, non sempre funzionale. Qualora servisse un’altra dimostrazione, ecco saltare all’occhio il caos regionale sul Distanziamento sociale che riguarda i mezzi di trasporto. Da una rapida rassegna, emerge una Babele che parte da Nord e arruva a Sud. Ecco una mappa ... Leggi su open.online

