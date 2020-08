DAZN nega i diritti per i maxischermi per le semifinali dello Spezia Calcio (Di martedì 4 agosto 2020) In merito all’ipotesi dei maxi schermi in Città per seguire le semifinali dello Spezia Calcio, il Sindaco Pierluigi Peracchini dichiara quanto segue. “I diritti delle partite di serie B sono in esclusiva a DAZN che, lavorando solo sugli abbonamenti e limitati a 100 spettatori per ogni abbonamento, non permette la fruizione in maxischermi nelle piazze cittadine per seguire le semifinali che vedono protagonista lo Spezia Calcio. Prendiamo quindi atto, purtroppo, della comunicazione pervenutaci da DAZN dinnanzi alla nostra richiesta di predisporre dei maxischermi, non essendoci le condizioni contrattuali tali da permetterlo. E’ in firma, però, – ... Leggi su laprimapagina

Ultimi verdetti in Serie A con il Genoa che batte 3-0 il Verona al Ferraris salvandosi dalla retrocessione, risultato che condanna alla B il Lecce il quale al Via del Mare perde 4-3 col Parma. I ligur ...

Elisabetta Gregoraci smentisce il flirt con Matteo Mammì, ex di Diletta Leotta: “Basta fake news”

Ma Elisabetta nega, sostiene di non avere alcun legame sentimentale ... È durata lungo la relazione con Diletta Leotta, presentatrice DAZN adesso legata al pugile Daniele Scardina (ma pare ...

