Cutolo in ospedale, si aggravano le condizioni di salute: "Vogliono ammazzare mio marito" (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiParma – Ha solo una possibilità, Raffaele Cutolo di uscire dal carcere di Parma in cui è rinchiuso in 41bis e dove sta scontando i suoi 14 ergastoli, ed è avere problemi di salute. Si sono aggravate le condizioni di salute del fondatore della Nuova Camorra Organizzata e, per la seconda volta nel giro di pochi mesi, Cutolo è uscito dalla sua cella per entrare nel padiglione dedicato ai detenuti nella struttura ospedaliera di Parma. Da alcuni giorni il boss è stato trasferito dall'infermeria del carcere per un aggravamento delle sue condizioni, per una crisi respiratoria e per un quadro clinico scompensato rispetto ad altre gravi patologie come il diabete. "Vogliono ammazzare mio ...

