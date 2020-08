Coronavirus, virologo Palù: «Vietato rilassarci, ci conviveremo per generazioni» (Di martedì 4 agosto 2020) conviveremo con il Coronavirus per generazioni, secondo il virologo Giorgio Palù. «Il sospetto che il Sars-Cov-2 non sia naturale non è un'eresia. Contiene innesti che possono... Leggi su ilmessaggero

fanpage : Il virologo Burioni: “Senza vaccino scordiamoci l’immunità di gregge” - ArmandoTerminio : RT @ultimenotizie: In #Belgio si è nel pieno della seconda ondata della pandemia di #coronavirus. Lo ha detto il virologo Steven Van Gucht,… - zazoomblog : Il virologo: In Belgio si è nel pieno della seconda ondata della pandemia di coronavirus - #virologo:… - Antonio23132078 : @matteosalvinimi @tempoweb BREAKING NEWS:## Secondo un noto virologo i migranti che sbarcano in Italia non hanno il… - Antonio23132078 : BREAKING NEWS:## Secondo un noto virologo i migranti che sbarcano in Italia non hanno il Coronavirus ma vengono att… -