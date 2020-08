Concluso il XIV Premio “Musco” diretto da Mimì Scalia (Di martedì 4 agosto 2020) La compagnia “Cambia… Menti” di Santa Venerina migliore compagnia con “Io, Alfredo e Valentina” di Oreste De Santis. Tra i premiati anche del prof. Sandro Maria Distefano, direttore dell’Unità di Terapia Intensiva Respiratoria dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania, autore del libro “Italia tra lockdown e zone rosse”. Uno straordinario pubblico, rispettoso delle disposizione vigenti in materia Covid-19, ha partecipato alla serata “Milo Premia il Teatro” conclusiva della XIV edizione “Speciale” del Premio Nazionale Teatrale “Angelo Musco” diretto artisticamente da Mimì Scalia, organizzato dal Comune di Milo (Ct), – con il patrocinio della Regione Sicilia, Presidenza dell’ARS – e ... Leggi su laprimapagina

