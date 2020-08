Case: Covid non frena prezzi, nuovo aumento dell'1,4% a luglio (Di martedì 4 agosto 2020) Milano, 4 ago. (Adnkronos) - L'emergenza sanitaria non ha frenato i prezzi delle Case, che hanno segnato un nuovo aumento dell'1,4% a luglio rispetto al mese precedente. Il valore medio degli immobili in Italia ora è di 1.746 euro al metro quadro, l'1,1% in più rispetto allo stesso periodo del 2019, secondo i dati pubblicati dall'Ufficio Studi di idealista, portale immobiliare. "La domanda ha pienamente recuperato dopo il confinamento, mentre l'offerta è diventata più esigua perché molti proprietari temendo di svalutare il proprio immobile hanno preferito ritirare la propria casa o metterla in affitto", spiega Vincenzo De Tommaso, responsabile dell'Ufficio Studi di idealista. "Se prima del lockdown il ... Leggi su iltempo

(Adnkronos) - La maggior parte delle macroaree provinciali seguono il trend positivo dei prezzi registrato al termine di luglio, con Milano (7,2%), Belluno (2,8%) e Avellino (2,5%) a trainare le 58 ...

