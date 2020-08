Calenda: “Alleanza con Renzi? Impossibile. Fa parte di questo Governo e lo piccona ogni sette secondi, non condivido questi modi” (Di martedì 4 agosto 2020) “Ci sono due ostacoli insormontabili per fare una alleanza insieme a Renzi, l’appartenenza a questo Governo e il modo di fare politica. Ma una cosa è fare un partito insieme, altro è fare domani un Governo più ampio”. Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, durante la conferenza stampa indetta per annunciare il passaggio di Enrico Costa da Forza Italia ad Azione. L'articolo Calenda: “Alleanza con Renzi? Impossibile. Fa parte di questo Governo e lo piccona ogni sette secondi, non condivido questi modi” proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano

