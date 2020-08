Calciomercato Napoli, Michele Criscitiello rivela: “Arriveranno almeno altri quattro calciatori” (Di martedì 4 agosto 2020) Il giornalista Michele Criscitiello ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli nel corso della trasmissione SportItalia Mercato, programma in onda su SportItalia, proiettandosi alla prossima sessione della campagna acquisti. “Il Napoli non si limiterà all’acquisto di Osimhen. Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis chiuderanno diversi acquisti. Arriverà un calciatore che possa sostituire il partente Koulibaly. Rrahmani non basta. Il Napoli prenderà poi un esterno basso, un centrocampista che sostituisca Allan e un esterno che giochi al posto di Callejon. Il Napoli prenderà quindi quattro calciatori almeno”. Con chi giocare on line? Comparazione Bonus Your ... Leggi su calciomercato.napoli

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, un giornale Spagnolo fa sognare i tifosi Azzurri Mondo Udinese 112 mln spesi negli anni per l'alternativa a Callejon. Da Ounas e Giaccherini fino a Politano...esperimenti falliti! [FOCUS CN24]

Il Napoli ha fatto acquisti per 112 milioni di euro con la speranza di trovare un vice Callejon: da Ounas e Giaccherini fino a Politano. Tutti esperimenti falliti. Quante volte avete sentito parlare ...

Giuntoli alla Rai: "Scudetto? Ci sarà competitività, i prossimi 10 anni in Italia saranno diversi"

Nel corso del Tg3 Campania, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha affrontato diversi temi a partire dall'acquisto di Victor Osimhen: "Nel calcio non esistono garanzie, ma la ...

