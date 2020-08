Cagliari, Di Francesco si presenta: “Voglio portare gioco ed entusiasmo” (Di martedì 4 agosto 2020) Nuova avventura per Eusebio Di Francesco che torna a sedersi su una panchina di Serie A. Dopo l'esonero a inizio stagione con la Sampdoria ecco che per l'ex giocatore della Roma arriva un'altra chance: il Cagliari.LE PAROLE DI DI Francescocaption id="attachment 1001843" align="alignnone" width="300" Di Francesco (Twitter Cagliari)/captionQueste le sue parole in conferenza: "Adesso ci stiamo approcciando ai discorsi tattici. Voglio portare un gioco divertente ed entusiasmo in questa città. Sono convinto che miglioreremo sotto tutti i punti di vista". Cagliari, Di Francesco si presenta: “Voglio portare gioco ed entusiasmo” ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

