Braida spegne i sogni dell'Inter su Messi: "Fantacalcio. A Barcellona è come un Dio. Su Conte…" (Di martedì 4 agosto 2020) Ariedo Braida spegne i sogni di mercato del'Inter e dei tifosi relativamente al possibile arrivo di Lionel Messi a Milano. L'ex dirigente blaugrana, ma anche del Milan, è intervenuto su Rai GrParlamento per dire la sua e commentare questi recenti rumors. Spazio, poi, anche alla situazione Antonio Conte e il recente sfogo verso la società.Braida: "Messi all'Inter? Fantacalcio" "Per me è fantacalcio", questa la sentenza di Braida su Messi all'Inter. "Per come lo conosco io dopo aver vissuto a Barcellona, Messi vive una realtà dove a 33 anni è un Dio e non può ...

