Beirut, esplosioni in città: decine di feriti e morti (Di martedì 4 agosto 2020) ROMA – Due grosse esplosioni sono state avvertite a Beirut, la capitale del Libano, a distanza di 15 minuti una dall’altra. Una è avvenuta nella zona del porto e l’altra nei dintorni della città. Secondo quanto riferisce su Twitter la corrispondente del quotidiano emiratino The National, Joyce Karam, una delle due deflagrazioni avrebbe avuto luogo nelle vicinanze della residenza dell’ex primo ministro Sa’ad Hariri. MINISTRO SALUTE: A Beirut SVARIATI feriti PER esplosioni La doppia esplosione di questo pomeriggio a Beirut ha causato “un numero molto elevato di feriti“. Questo il bilancio provvisorio reso noto dal ministro della Sanità libanese, Hamad Hasan. Secondo quanto riferisce la ... Leggi su ilcorrieredellacitta

