Basilea-Eintracht, formazioni e pronostico (Di martedì 4 agosto 2020) Basilea e Eintracht Francoforte si sfideranno giovedì 6 agosto alle ore 21.00 per il ritorno degli ottavi di Europa League. La gara sarà trasmessa da Sky Sport e sarà visibile anche su tablet e smartphone grazie alla piattaforma Sky Go. La partita d’andata, giocata in Germania lo scorso 12 marzo, mise già le cose in chiaro grazie al netto 3-0 che gli svizzeri si guadagnarono a Francoforte. Il Basilea, salvo grandissime sorprese, ha praticamente la qualificazione in tasca. I tedeschi invece dovranno sudare per conquistarsi una qualificazione che darebbe merito al percorso della scorsa Europa League. Come arriva il Basilea Gli svizzeri hanno chiuso il campionato al terzo posto, assicurandosi la qualificazione alla prossima Europa League, dietro a San Gallo e Young Boys. Il ... Leggi su sport.periodicodaily

