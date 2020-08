Ambiente. Zingaretti: riparte il Progetto Ossigeno, 10 milioni per una Regione sempre più Green (Di martedì 4 agosto 2020) riparte il Progetto Ossigeno per la piantumazione di 6 milioni di alberi, uno per ogni cittadino della Regione. La Regione Lazio investe in un nuovo Avviso di Manifestazione di Interesse rivolto agli Enti pubblici o di diritto pubblico, agli Enti di diritto privato accreditati dalla Regione Lazio e agli Enti del terzo settore per selezionare proposte progettuali volte alla piantumazione di alberi e arbusti, preferenzialmente autoctoni. “Con 10 milioni di euro per il triennio 2020/2022 riprendiamo un discorso che si è interrotto qualche mese fa, riparte infatti il Progetto Ossigeno per fare del Lazio la prima Regione Green in Italia”. A dichiararlo il ... Leggi su romadailynews

A dichiararlo il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Con l'emergenza Covid – prosegue Zingaretti – siamo stati costretti a riorganizzare l'agenda delle priorità, ma nel segno della ...

