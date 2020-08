Vitulano, colpaccio in attacco: c’è l’ufficialità di un ex Paolisi e Puglianello (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTalento allo stato puro. Classe, tecnica e l’età giusta: Gennaro Ruggiero è un nuovo giocatore del Vitulano calcio. La compagine neroverde, neopromossa in Promozione, si affida all’estro del bravissimo fantasista telesino. Ruggiero, classe ’86, ha un curriculum che parla da solo: giovanili a Bari, poi tra le altre, Savoia, Gragnano, Viribus Unitis, esperienze lontano da casa al Valle d’Aosta, poi tanta Eclanese, esperienza nel Sannio a Paolisi e Puglianello ed ora ancora promozione nel beneventano con l’ambizioso Vitulano del presidente Salvatore De Maria. Ruggiero, che avvisato gli ultimi mesi al Baiano, era sul taccuino dei vitulanesi da diverse settimane: la trattativa ha avuto i crismi dell’ufficialità negli ultimi ... Leggi su anteprima24

