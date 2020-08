Viaggiare in treno è sicuro? Una ricerca svela la velocità di trasmissione del virus in una carrozza affollata (Di lunedì 3 agosto 2020) Quali rischi corre di contrarre il Covid-19 chi prende un treno? Quali sono i posti a sedere più sicuri? Una ricerca, pubblicata sulla rivista Clinical Infectious Diseases, cerca per la prima volta di far luce su questo argomento. I ricercatori della University of Southampton in Gran Bretagna, in collaborazione con scienziati cinesi, hanno esaminato un caso chiave: quello di una carrozza ferroviaria in Cina con a bordo una persona infetta. Dall’analisi dei dati è emerso che nel caso dei passeggeri dei treni seduti entro tre file (in larghezza) e cinque colonne (in lunghezza) da una persona infetta, tra lo zero e il 10% (10,3) ha contratto la malattia. Il tasso medio di trasmissione per questi viaggiatori “a stretto contatto” era dello 0,32%. Hanno concluso, dunque, ... Leggi su huffingtonpost

