Ultime Notizie Roma del 03-08-2020 ore 13:10 (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma Daily News radio giornale per l’ascolto della redazione appuntamento con informazioni e Gabriella Luigi ne studio inaugurazione del nuovo ponte sul Polcevera Genova al posto delle Morandi crollato due anni fa è il simbolo di una nuova Italia che si rialza detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per inaugurazione presenti il capo dello Stato Mattarella è il premier Conte 3 minuti di silenzio alla lettura dei nomi delle 43 vittime del crollo del Morandi tra i presenti il sindaco e Commissario straordinario Bucci il governatore Toti e l’architetto piano settimana all’insegna del maltempo sull’Italia dopo l’intenso caldo peggioramento delle condizioni meteorologiche temporali Grandine vento forte allerta arancione per Lombardia ed Emilia Romagna allerta gialla invece per Liguria Piemonte Friuli ... Leggi su romadailynews

fanpage : La Francia ripiomba nella paura - fanpage : Una scena folle in tempi di #Covid_19 - fanpage : New York Times: “Italia è modello sulla gestione del covid, può dare lezioni al mondo” - cremaonline : #Crema: CremArena, la proiezione del film #Georgetown al multisala Portanova clicca qui per leggere la notizia… - Josjosmar59 : RT @sole24ore: Negli Usa sono stati registrati altri 47.508 contagi e 515 decessi. L’economia giapponese si è contratta dello 0,6% nel prim… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo del 3 agosto: superati i 18 milioni di casi Fanpage.it Coronavirus nel Lazio, caso positivo a Fregene: chiuso stabilimento balneare

Il titolare dello stabilimento balneare Levante di Fregene ha disposto la preventiva chiusura dell’attività. Ciò si deve al fatto che è stata riscontrata una positività al Covid-19. La notizia è stata ...

Un vaccino del Veneto contro il coronavirus: parte la sperimentazione

Le dosi saranno somministrate a 90 volontari sani, che saranno seguiti per sei mesi per verificare la produzione di anticorpi. La ricerca condotta dall'Università di Verona per la Regione. A marzo 202 ...

Il titolare dello stabilimento balneare Levante di Fregene ha disposto la preventiva chiusura dell’attività. Ciò si deve al fatto che è stata riscontrata una positività al Covid-19. La notizia è stata ...Le dosi saranno somministrate a 90 volontari sani, che saranno seguiti per sei mesi per verificare la produzione di anticorpi. La ricerca condotta dall'Università di Verona per la Regione. A marzo 202 ...