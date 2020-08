Ufficiale: Calabro non è più l’allenatore della Viterbese (Di lunedì 3 agosto 2020) Come vi avevamo anticipato, Antonio Calabro non è più l’allenatore della Viterbese. Il tecnico è in procinto di approdare al Catanzaro, che nel frattempo ha ufficializzato Diego Foresti come nuovo direttore generale. Ecco la nota del club laziale: “La società U.S. Viterbese 1908 rende nota ufficialmente la risoluzione consensuale del legame contrattuale con Nicola Antonio Calabro. Con il tecnico si congedano dal club gialloblù anche l’allenatore in seconda Alberto Villa e il preparatore atletico Paolo Traficante. Ai tre professionisti la U.S. Viterbese invia un ringraziamento per il lavoro svolto e sinceri auguri delle migliori fortune”. L'articolo Ufficiale: Calabro non è ... Leggi su alfredopedulla

E’ stata una giornata di incontri e confronti quella odierna per il Catanzaro, snodatasi fuori dalle canoniche mura di via Gioacchino da Fiore, tra colloqui de visu e contatti telefonici mirati a scio ...

