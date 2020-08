Ufficiale: Atalanta, Tameze torna al Nizza (Di lunedì 3 agosto 2020) Come comunicato dal Nizza, Adrien Tameze – centrocampista classe ’94 – rientra in Francia dopo l’esperienza in prestito all’Atalanta dopo sette gare in Serie A e due in Champions League. Tameze riprenderà ad allenarsi con il club transpalpino in questa settimana. torna al Nizza anche Racine Coly dopo il prestito Famalicao in Portogallo. Prêtés l'hiver dernier, @AdrienTameze (@Atalanta BC) et Racine Coly (Famalicao) vont effectuer leur retour à Nice cette semaine. — OGC Nice (@ogcnice) August 3, 2020 Foto: twitter Nizza L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Adrien Tameze conclude in anticipo la sua esperienza all’Atalanta. Il centrocampista francese, infatti, non è stato inserito nella lista per la Champions League da Gian Piero Gasperini. Così Tameze è ...

