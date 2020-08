Treni, caos distanziamento: super ritardi e passeggeri respinti (Di lunedì 3 agosto 2020) caos per i Treni ad Alta Velocità dopo l’ordinanza del ministro Roberto Speranza che ha ripristinato il distanziamento: ritardi e passeggeri respinti caos totale per i Treni. Colpa del ripristino del distanziamento imposto dall’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. Molti biglietti però erano già stati venduti e le società sono state costrette con una mail a rinviare i viaggi o annullarli. Un problema non di poco conto che è esploso questa mattina in tutta evidenza. Alla stazione di Milano, infatti, si sono presentati più passeggeri di quanti previsti per il treno Italo Milano-Napoli. Il problema è nato perché molti ... Leggi su bloglive

