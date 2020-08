Temptation Island, un concorrente fa un tatuaggio per il programma: [FOTO] (Di lunedì 3 agosto 2020) Quella di Temptation Island, con tutti i suoi alti e i suoi bassi, è un’esperienza indimenticabile per chi la vive. Lo sa bene Anna Boschetti, concorrente dell’ultima edizione che ha da poco vissuto la sua avventura nel talent, accanto al suo compagno Andrea Battistelli. Il tatuaggio di Anna Boschetti Nonostante sia stata un’esperienza piena di alti e bassi, Anna Boschetti porta nel cuore ciò che ha vissuto a Temptation Island. E, da oggi, in poi, anche sulla sua pelle. La donna ha infatti postato una storia sul suo profilo Instagram (dove la si può trovare con il nickname di @boschetti miss) in cui ha mostrato ai suoi follower una piccola follia che ha deciso di fare una volta conclusa la sua avventura nel reality show. La si vede mentre è ... Leggi su velvetgossip

stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - RobertoZucchi11 : @marcorizzo1959 - llblo : RT @MarcoRizzoPC: Parlano di Greta, Karola, Ronaldo, Luxuria,Temptation Island, Sardine e tante altre cose ancora. Importante è che nessuno… - ottobrerosso11 : RT @MarcoRizzoPC: Parlano di Greta, Karola, Ronaldo, Luxuria,Temptation Island, Sardine e tante altre cose ancora. Importante è che nessuno… -