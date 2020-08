Sorelle al limite oggi su Real Time (Di lunedì 3 agosto 2020) Real Time ci ha abituati a programmi di tematiche curiose, come “Vite al limite”, “Obiettivo peso forma”, “Malattie Imbarazzanti” e molti altri ancora. Tra questi c’è anche Sorelle al limite, un nuovo programma che segue il percorso di dimagrimento di due Sorelle, e che andrà in onda questa sera proprio su Real Time. Sorelle al limite, come già accennato nelle righe precedenti, pone l’attenzione su Amy e Tammy Slaton, due Sorelle del Kentucky, che condividono la loro vita e i loro problemi di peso su YouTube. Le due, che hanno milioni di visualizzazioni sul celebre servizio di video streaming, pesano insieme oltre 450 kg e per tentare ... Leggi su ascoltitv

F1Carcarla : Ma domani su real time c'è SORELLE AL LIMITE dove due sorelle vanno da un medico diverso da Nowzaradan per perdere… - seirawasilewski : RT @beawasiIewski: seira da lunedì inizia 'sorelle al limite' direi che siamo noi questo compete con 'due sorelle al verde' - beawasiIewski : seira da lunedì inizia 'sorelle al limite' direi che siamo noi questo compete con 'due sorelle al verde' - RCalcatelli : Sorelle al limite mi mancava - johanna46273152 : ma sono a cento le sorelle al limite?bha..#techetechete -

