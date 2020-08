Scream 5: ritorna la reporter di Courteney Cox! (Di lunedì 3 agosto 2020) Per il nuovo Scream 5 si preparano grandi ritorni, tra cui Courteney Cox, interprete della spregiudicata giornalista Gale nella popolare saga horror di Wes Craven La casa di produzione cinematografica Blumhouse dove aver ridato linfa al franchise di Halloween ci riprova con un’altra saga che ha fatto la storia dell’ horror. Stiamo parlando di Scream, franchise nato da una pellicola del 1996, diretta da Wes Craven, maestro del genere con opere come Le colline hanno gli occhi (1977) e Nightmare – Dal profondo della notte (1984). Lo Scream degli anni ’90 divenne subito un cult mentre i vari sequel non hanno più ottenuto il successo originale, dimostrando anzi un’evidente mancanza di idee. Questo nuovo progetto sembra però essere molto più allettante, considerando ... Leggi su tuttotek

Ultime Notizie dalla rete : Scream ritorna Scream 5: ritorna la reporter di Courteney Cox! tuttoteK Courtney Cox tornerà nel nuovo ‘Scream’

Courteney Cox ha confermato che apparirà nel prossimo re-boot della serie Scream. Sarà quindi di nuovo la reporter Gale Weathers, ruolo che interpreta dal primo film uscito nel 1996. I quattro film de ...

Scream 5: Courteney Cox tornerà a vestire i panni di Gale Weathers

L’attrice Courteney Cox ha annunciato, attraverso i suoi canali social ufficiali, che tornerà a vestire i panni della giornalista Gale Weathers in Scream 5 I fan della saga cinematografica horror Scre ...

Courteney Cox ha confermato che apparirà nel prossimo re-boot della serie Scream. Sarà quindi di nuovo la reporter Gale Weathers, ruolo che interpreta dal primo film uscito nel 1996. I quattro film de ...L’attrice Courteney Cox ha annunciato, attraverso i suoi canali social ufficiali, che tornerà a vestire i panni della giornalista Gale Weathers in Scream 5 I fan della saga cinematografica horror Scre ...