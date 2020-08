PS5 Pro nei piani di Sony? Un nuovo brevetto suggerisce una possibile versione potenziata della console (Di lunedì 3 agosto 2020) A differenza di PS4 e Xbox One, basate su hardware obsoleti già dal lancio, PS5 e Xbox Series X mirano ad essere macchine impressionanti in modi diversi. La necessità di "console potenziate" per entrambe non sembra così pressante come per i loro predecessori, tuttavia in molti credono che Sony e Microsoft abbiano in cantiere dei nuovi sistemi "mid-gen".Un brevetto recentemente pubblicato da Sony è comparso in rete e sembra suggerire una possibile PS5 Pro. Il brevetto, nello specifico parla di un "ambiente di simulazione multi-GPU". Mentre il brevetto stesso sembra focalizzato sul cloud streaming- in riferimento a PlayStation Now - menziona un design scalabile che potrebbe essere progettato per lavorare con quello che viene descritto come un ... Leggi su eurogamer

