"Per salvare Forza Italia dal salvinismo serve un proporzionale purissimo", dice Brunetta (Di lunedì 3 agosto 2020) Per Renato Brunetta la politica è una geometria esatta. "E' per questo che tutto si tiene", dice il deputato di Forza Italia, responsabile economico del partito, che quando gli si chiede di analizzare la dialettica in corso tra maggioranza e opposizione, e il trambusto che c'è dentro il centrodestra Leggi su ilfoglio

poliziadistato : 'Dona un'ora della tua estate per aiutarci a salvare vite' è lo slogan che @donatorinati_ps Associazione donatori e… - LiciaRonzulli : ?? Il #Virus di ritorno arriva sui barconi killer. Salvare #Lampedusa per salvare l’Italia! Fermare gli #sbarchi o… - davidefaraone : Era ora, accordo molto positivo sulle modifiche ai decreti Salvini ??•Eliminiamo l’incentivo alla clandestinità, qui… - FootballScout24 : RT @Torinogranatait: Grazie Moreno per aver agito con professionalità, competenza e cuore per salvare il Toro - Orwell1927 : @Attila961335051 @Andrea__Monti ce ne sono tante altre a disposizione di tutti, bellezza e piacere le accompagnano… -

Ultime Notizie dalla rete : Per salvare Decreto Agosto: nuova cassa integrazione e sconti sui contributi per salvare il lavoro Il Sole 24 ORE Santa Maria: carabiniere fuori servizio salva bagnante in difficoltà

Un carabiniere fuori servizio ha salvato un uomo che rischiava di annegare. Protagonista Mario Bisignano, appuntato del nolano, che si trovava in spiaggia a Punta dell’Inferno, a Santa Maria di Castel ...

Finge di ordinare pizza ma chiama la Polizia per far arrestare il compagno violento

Con la scusa di ordinare una pizza, ha telefonato alla polizia, facendo arrestare il suo compagno per lesioni. Lo stratagemma per chiedere aiuto ha salvato una donna sudamericana, presa a botte con il ...

Un carabiniere fuori servizio ha salvato un uomo che rischiava di annegare. Protagonista Mario Bisignano, appuntato del nolano, che si trovava in spiaggia a Punta dell’Inferno, a Santa Maria di Castel ...Con la scusa di ordinare una pizza, ha telefonato alla polizia, facendo arrestare il suo compagno per lesioni. Lo stratagemma per chiedere aiuto ha salvato una donna sudamericana, presa a botte con il ...