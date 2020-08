Non riesce a tornare a riva con il surf, allarme all'Isola Rossa (Di lunedì 3 agosto 2020) , Visited 162 times, 162 visits today, Notizie Simili: Nuova giornata di incendi in Sardegna, in volo gli… Oggi 18 incendi in Sardegna: fiamme anche a Loiri… Dal calcio di Serie C alle finali ... Leggi su galluraoggi

giorgio_gori : Lo so, ha 84 anni. Ma la competenza e la lucidità con cui Sabino #Cassese parla dei guai della pubblica amministraz… - FBiasin : #Conte non fa nomi perché ce l'ha con tutti ma soprattutto con se stesso: non riesce ad accettare la non-vittoria.… - borghi_claudio : @LepantoVienna No, ho visto che in contemporanea non si riesce. Metterò il link finita la diretta come ho fatto ieri - RicoAlessandro : Non riesce a fermare gli sbarchi, ma fa spuntare l’arcobaleno. #Conte #pontesangiorgio - tra_70_e_80 : RT @MadameA02: Da premettere che io non sono tutta sta intelligenza, ma riesce ad offendere pure quel poco che c'è! -