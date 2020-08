Nicola: “E’ stato un campionato atipico. Dovrò fare alcune valutazioni con la società” (Di lunedì 3 agosto 2020) Archiviata la sofferta e complicata salvezza del Genoa, Davide Nicola ritorna sul percorso in campionato del Grifone e ai microfoni di “Radio 24” afferma: “La squadra per quella che è stata la mia gestione ha dimostrato valori diversi. Tutto questo discorso salvezza è stato rimescolato in un campionato atipico, ma la squadra ha dimostrato di avere valori dal 9° all’11° posto in classifica”. Il tecnico del Genoa parla del futuro ma non si sbilancia: “Provare ad aprire un ciclo col Genoa? Un ciclo inizia e finisce quando c’è una meta delineata, qui non c’è da pensare a lungo termine, è importante pensare ad una valutazione annuale, sono tutte valutazioni serene che si faranno tra un ... Leggi su alfredopedulla

NicolaMorra63 : Seguiteci da Cerignola con il presidente #Conte e la ministra #Azzolina per parlare dei percorsi di legalità che ab… - nicola_pinna : Oggi a #Genova si inaugura il nuovo ponte. Si chiama San Giorgio ed è il frutto del sacrificio di tantissimi lavora… - ItalianAirForce : #Caserta, da venerdì scorso la Scuola Specialisti dell'#AeronauticaMilitare ha un nuovo Comandante: il Ten.Col. Rob… - tangoverotwit : RT @Aba_Tweet: A Davide Nicola, che allena il #Genoa e ha festeggiato la salvezza indossando una maglia con la foto del figlio Alessandro s… - Terra_Pianeta : @emmart9598 @Nicola_Bressi Oh oh!!! Probabilmente è debilitato, ha bisogno di cure Sarebbe opportuno dargli da ber… -

Ultime Notizie dalla rete : Nicola “E’ Odolo - La Croce di Gerusalemme a Nicola Bianco Speroni Valle Sabbia News