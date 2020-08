Migranti, 50 in fuga da Porto Empedocle (Di lunedì 3 agosto 2020) Porto Empedocle, Agrigento,, 3 agosto 2020 - Sono circa una cinquantina i Migranti in fuga a Porto Empedocle. Secondo quanto riferiscono fonti delle forze dell'ordine, fra l'ultima notte e la tarda ... Leggi su quotidiano

