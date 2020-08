Marvel's Avengers: confermata l'esclusività di Spider-Man su PS4 e PS5 (Di lunedì 3 agosto 2020) Tramite un comunicato sul PlayStation Blog, Jeff Adams di Crystal Dynamics ha annunciato ufficialmente che Spider-Man sarà presente in esclusiva nelle versioni PS4 e PS5 di Marvel's Avengers.Secondo Adams, Spider-Man affronterà il nemico con la sua fluidità ed i tratti distintivi che tutti i fan hanno imparato a conoscere, naturalmente godrà di opzioni di personalizzazione dedicate."Marvel's Avengers inizia durante l'A-Day, il giorno in cui Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow e Thor inaugurano il nuovo e avveniristico Quartier Generale Avengers di San Francisco. I festeggiamenti si trasformano in tragedia quando un misterioso nemico provoca un catastrofico incidente, causando una devastante distruzione. Incolpati di questa tragedia, ... Leggi su eurogamer

