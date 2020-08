Maltempo: le grandinate killer fanno strage nei campi (Di lunedì 3 agosto 2020) “Edifici scoperchiati, rami spezzati, serre divelte, campi allagati, frutta e verdura come angurie e meloni rovinate ma colpiti anche uliveti e vigneti alla vigilia della vendemmia con il lavoro di un intero anno andato perduto nelle aziende agricole con danni incalcolabili“: è quanto emerge dal primo bilancio effettuato dalla Coldiretti sugli effetti della tempesta d’estate “che ha improvvisamente colpito le campagne a macchia di leopardo con vento forte, temporali intensi e grandinate killer con chicchi grossi come noci ma a preoccupare sono anche gli incendi dalla Sicilia alla Calabria, dalla Sardegna all’Abruzzo con centinaia di ettari di bosco andati in fumo.La grandine – precisa la Coldiretti – è la più temuta in questa fase stagionale per i danni irreversibili ... Leggi su meteoweb.eu

