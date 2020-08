“Lui è la mia felicità”. Alberto Matano, lo scatto tutta dolcezza e amore (Di lunedì 3 agosto 2020) Grande Alberto Matano che nelle ultime ore ha postato su instagram la bellissima foto visibile in alto, nella quale lo si vede mentre abbraccia il suo nipotino, su una spiaggia calabrese (precisamente a Soverato, in provincia di Catanzaro). Come didascalia della foto in questione il conduttore de La vita in diretta ha scritto “Abbracci di felicità”, inserendo poi gli hashtag #zio #casa #amore #francesco. Ovviamente sono stai tantissimi i likes e i commenti che la foto di Alberto Matano su instagram ha ottenuto in poche ore. Tra i tanti si nota, per esempio, il ‘mi piace’ di Lorena Bianchetti. Nei commenti, invece, spiccano un cuore di Mara Venier, una frase di Rita Dalla Chiesa (“Eccolo il piccolino!”) e un “dolcezza” di Roberta ... Leggi su caffeinamagazine

mariocalabresi : Quella domenica mattina a fare la spesa andò Tonino. Tornò a casa con tre quotidiani: doveva essere successo qualco… - xchiarax13l : @sorrafess_ mia mamma a caso che mi dice 'lui è quello giusto per lei' - Nancahabyar : @bacifinoaridere Pure un cugino di mia mamma ma lui lo fa apposta credendo di essere simpatico ?? - borghi_claudio : @filippovalle98 @GennaroSenatore Non so di che parla (non lo vedo, probabilmente bloccato) ma se uno si permette di… - accioricciardo : @asgardianlotr Praticamente hahahaha Perché sto scrivendo al BFF della mia BFF per chiedergli se posso unirmi a lo… -

Ultime Notizie dalla rete : “Lui mia «Orco del tribunale» e «sessista»: chi è Eric Dupond-Moretti, il nemico delle femministe Corriere della Sera