LEGO Super Mario protagonista di un'inquietante 'autopsia' in un video teardown (Di lunedì 3 agosto 2020) In una sorta di incrocio tra un'autopsia ed un episodio di "Com'è fatto?", qualcuno ha pubblicato un video in cui fa a pezzi il simpaticissimo LEGO Super Mario.Boone Langston che possiede il canale YouTube Beyond the Brick afferma che l'unità smontata per creare questo video è difettosa: nonostante ciò, c'è un non so che di inquietante, soprattutto quando gli occhi di Mario si accendono una volta inserite le pile mentre non è altro che uno scheletro. L'unità LEGO Super Mario è, ovviamente, ben costruita, come la maggior parte dei LEGO, tanto che ad un certo punto lo YouTuber deve usare la forza per staccare ogni parte del povero ... Leggi su eurogamer

