Latina, cerca di introfularsi a casa di una signora: arrestato giovane tunisino (Di lunedì 3 agosto 2020) Risale a ieri notte l’arresto di un ragazzo tunisino che si stava intrufolando a casa di una signora in via dei Volsci a Latina. Il ragazzo è stato fermato mentre si arrampicava sul balcone. A destare preoccupazione il fatto che non volesse derubare l’anziana, il che lascia credere che non fosse la prima volta che entrava in casa. Il giovane fermato da alcuni vicini, un giovane poliziotto e suo padre, è stato accusato di resistenza a pubblico ufficiale e violazione di domicilio, il processo si terrà quest’oggi. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Latina cerca Anziana esce a fare la spesa e viene investita, si cerca l'auto pirata latinaoggi.eu Roma, 18 migranti (negativi al Covid) scappano da centro accoglienza a Cori: 13 ritrovati, 5 in fuga

Diciotto migranti sono fuggiti nella notte tra sabato 1 e domenica 2 dalla struttura di un Centro di accoglienza straordinaria (Cas) a Cori, in provincia di Latina. Erano arrivati nel capoluogo pontin ...

A Treviso scoppia la rivolta anti quarantena. A Latina scappano dal centro 12 positivi

Hanno lanciato mobili, una brandina, distrutto computer perché loro la quarantena non la vogliono fare. L'ex caserma Serena di Treviso torna alla ribalta. Sono 330 gli ospiti qui dentro e di questi, 1 ...

