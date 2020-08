La salute di Joseph Ratzinger “peggiorata e fragile”: Benedetto XVI “ha una grave infezione al viso” (Di lunedì 3 agosto 2020) Il Papa emerito Benedetto XVI avrebbe una grave infezione al viso: lo riporta Passauer Neue Presse, che precisa di averlo appreso dal biografo dello stesso Ratzinger, lo scrittore Peter Seewald. Benedetto XVI soffrirebbe di una infezione al viso che si sarebbe aggravata dopo la morte del fratello Georg e che ora gli comporterebbe “forti dolori“. Ratzinger starebbe attraversando un momento “estremamente fragile” per la sua salute, ha dichiarato a Passauer Neue Presse Seewald. Ratzinger, 93 anni, soffrirebbe di erisipela al volto, una malattia infettiva della pelle che sarebbe peggiorata al ritorno, nel giugno scorso, da Ratisbona. “Le sue capacità intellettuali e la sua memoria ... Leggi su meteoweb.eu

