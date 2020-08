Israele, un movimento in rete: 'Non cerchiamo leader, è la nostra Primavera' (Di lunedì 3 agosto 2020) "Ognuno ha un'agenda su qualche questione, ma tutti si riuniscono sul fatto che finché Bibi è al potere, nulla può essere risolto", dice a Globalist il portavoce delle 'Bandiere nere' Roi Neumann. E ... Leggi su globalist

globalistIT : Israele, un movimento in rete: 'Non cerchiamo leader, è la nostra Primavera' - valentinadigrav : RT @Corriere: '10 milioni di persone fuori casa, in movimento. Abbiamo visto cosa è successo in Israele e in Francia dove hanno voluto anti… - pimpi59 : RT @Corriere: '10 milioni di persone fuori casa, in movimento. Abbiamo visto cosa è successo in Israele e in Francia dove hanno voluto anti… - Corriere : '10 milioni di persone fuori casa, in movimento. Abbiamo visto cosa è successo in Israele e in Francia dove hanno v… - drillus55 : @ilmanifesto La differenza sta solo nel fatto che in Israele esiste un argine istituzionale all'integralismo ebraic… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele movimento Israele, un movimento in rete: "Non cerchiamo leader, è la nostra Primavera" Globalist.it Israele, un movimento in rete: "Non cerchiamo leader, è la nostra Primavera"

Un movimento in rete, senza leader. Un movimento che rigetta qualsiasi “cappello” politico e punta sulla creatività. Globalist, con la preziosa collaborazione da Gerusalemme di Cesare Pavoncello, ha c ...

Israele-Siria: esercito israeliano uccide quattro miliziani siriani sulle alture del Golan

Gerusalemme, 03 ago 10:42 - (Agenzia Nova) - Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato oggi l’uccisione di quattro militanti siriani che stavano piazzando ordigni esplosivi lungo la barrier ...

Un movimento in rete, senza leader. Un movimento che rigetta qualsiasi “cappello” politico e punta sulla creatività. Globalist, con la preziosa collaborazione da Gerusalemme di Cesare Pavoncello, ha c ...Gerusalemme, 03 ago 10:42 - (Agenzia Nova) - Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato oggi l’uccisione di quattro militanti siriani che stavano piazzando ordigni esplosivi lungo la barrier ...