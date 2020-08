Inter-Getafe in tv: data, orario e diretta streaming ottavi Europa League (Di lunedì 3 agosto 2020) Inter-Getafe sarà visibile in diretta tv e streaming: ecco la data, l’orario del match valido per gli ottavi di finale di Europa League. Scontro in gara unica che di giocherà in Germania: i nerazzurri, scossi dal caso Conte, vogliono vincere per proseguire nel loro cammino verso il ritorno alla vittoria di un titolo che manca ormai da dieci anni, ma occhio ai pericolosi spagnoli. Calcio d’inizio alle ore 21 di mercoledì 5 agosto, diretta tv su Sky Sport Uno e streaming su Sky Go, in chiaro anche su TV8 e sul sito della tv del canale 8. Leggi su sportface

