Il presidente Hagi ha esonerato l’allenatore… Hagi (Di lunedì 3 agosto 2020) Il presidente Gheorghe Hagi ha esonerato l’allenatore Gheorghe Hagi. Probabilmente parlandosi allo specchio. Il doppio ruolo gli ha imposto la più dolorose delle scelte: cacciarsi da solo. Hagi, altrimenti conosciuto come il Maradona dei Carpazi, è un icona del calcio rumeno degli anni 80, passato in Italia nel Brescia, ma con una carriera anche tra Barcellona, Real Madrid e Galatasaray. E’ proprietario e allenatore del Viitorul Constanta, squadra che milita con scarsi risultati nella massima serie rumena. E proprio la delusione per le prestazioni del suo tecnico – cioè lui stesso – lo hanno portato a scegliere la soluzione più drastica: l’auto-esonero. Hagi ... Leggi su ilnapolista

napolista : Il presidente Hagi ha esonerato l’allenatore… Hagi Il Maradona dei Carpazi (in Serie A al Brescia) è proprietario… -

Ultime Notizie dalla rete : presidente Hagi Il Maradona dei Carpazi si esonera: il suo Viitorul delude e Gica Hagi si fa da parte dopo il titolo del 2017 DerbyDerbyDerby Il patron Hagi esonera... mister Hagi: Gica lascia la panchina del suo club, il Viitorul

La squadra manca l’accesso ai playoff e il proprietario esonera l’allenatore. Storia comune in tutti gli stadi, in tutti i campionati. Meno comune se l’esonerante e l’esonerato sono la stessa persona.

Romania, Gheorghe Hagi lascia la panchina del ‘suo’ Viitorul Constanta

Hagi ha annunciato che, nei prossimi giorni, verranno effettuate tutte le dovute valutazioni, per poi scegliere e comunicare il nuovo allenatore della squadra: “Insieme al presidente del club dovremo ...

La squadra manca l’accesso ai playoff e il proprietario esonera l’allenatore. Storia comune in tutti gli stadi, in tutti i campionati. Meno comune se l’esonerante e l’esonerato sono la stessa persona.Hagi ha annunciato che, nei prossimi giorni, verranno effettuate tutte le dovute valutazioni, per poi scegliere e comunicare il nuovo allenatore della squadra: “Insieme al presidente del club dovremo ...