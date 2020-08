Grande Fratello VIP, Alfonso Signorini punta su Dayane Mello (Di lunedì 3 agosto 2020) Alfonso Signorini sta puntando su Dayane Mello come concorrente al Grande Fratello VIP dopo i gossip con Belen. Sembra che Alfonso Signorini abbia puntato un’altra concorrente per la nuova edizione del Grande Fratello VIP. Secondo il settimanale Oggi il conduttore avrebbe messo gli occhi su Dayane Mello, modella brasiliana classe 1989 già nota al piccolo schermo. La giovane infatti ha già partecipato nel 2010 a Ballando con le stelle, il famosissimo programma di danza condotto da Milly Carlucci. Dopo il sesto posto nella competizione la Mello ha partecipato anche all’edizione 2015 dell’Isola dei Famosi e ... Leggi su bloglive

