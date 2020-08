Gianni Sperti cambia look e dice mi annoio vedere sempre la mia stessa immagine allo specchio (Di lunedì 3 agosto 2020) L’ex ballerino e opinionista Gianni Sperti è irriconoscibile con il nuovo look biondo platino: «Non piace a tutti questo mio modo di essere…». Una mossa improvvisa che ha giustificato su “Instagram” con il suo modo di essere e di voler vivere la vita. Mai noiosa e sempre in continuo mutamento. «Sono sempre stato così, camaleontico, mi dicono – ha scritto sui social – Ogni tanto devo cambiare, mi annoio a vedere sempre la stessa immagine allo specchio. Ho bisogno di novità, come i traslochi… amo cambiare casa, arredamento, perché mi sembra di iniziare un nuovo ... Leggi su musicaetesti.myblog

