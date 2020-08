Epidemia, un esperimento politico? Quelle parole di Attali nel 2009: Antonio Socci, un terrificante sospetto (Di lunedì 3 agosto 2020) La pandemia è un'immensa sciagura, per tutti i popoli. Ma c'è stato (e c'è) un uso politico della paura da parte di certe élite di governo? E con quali scopi? Ha ragione chi ritiene che sia in corso un gigantesco e inquietante esperimento politico? A parlarne sono alcuni pensatori "non allineati" che subito il sistema mediatico delegittima bollandoli come "complottisti". Ma a notare che qualcosa di strano sta accadendo è anche - per esempio - il pensatore simbolo dell'europeismo mainstream, Bernard Henri Lévy, che ha appena pubblicato un libro: Il virus che rende folli. Lévy nota, giustamente, che l'Epidemia di Covid non è stata affatto una novità apocalittica nei nostri anni. Rammenta l'influenza di Hong Kong, «dopo il maggio ... Leggi su liberoquotidiano

FinoGinofino : RT @Libero_official: Epidemia, un esperimento politico? Quelle parole di #Attali nel 2009: Antonio #Socci, un terrificante sospetto #corona… - MTaur0 : RT @Libero_official: Epidemia, un esperimento politico? Quelle parole di #Attali nel 2009: Antonio #Socci, un terrificante sospetto #corona… - DriverMattia198 : RT @Libero_official: Epidemia, un esperimento politico? Quelle parole di #Attali nel 2009: Antonio #Socci, un terrificante sospetto #corona… - Libero_official : Epidemia, un esperimento politico? Quelle parole di #Attali nel 2009: Antonio #Socci, un terrificante sospetto… - loveasachild : RT @LaVeritaWeb: La gestione dell'epidemia è un esperimento sociale. E la sola verità sarà quella approvata dalla commissione anti fake new… -

Ultime Notizie dalla rete : Epidemia esperimento Coronavirus, Nicola Porro: "Attraverso il terrore, è stato realizzato un esperimento sociale per il controllo" Liberoquotidiano.it Concerto-Covid in Germania diventa una serata laboratorio per studiare il contagio

Un concerto «di massa» organizzato in Germania sarà un laboratorio per capire meglio la diffusione del coronavirus: non si tratta certo di un «party Covid» (come alcuni famigerati organizzati negli Us ...

TPI Fest! 2020, la seconda serata del Festival di TPI in diretta da Sabaudia

Da venerdì 31 luglio fino a domenica 2 agosto 2020 torna a Sabaudia la seconda edizione del TPI Fest! una voce libera e senza padroni, il festival organizzato da TPI con il patrocinio del Comune di ...

Un concerto «di massa» organizzato in Germania sarà un laboratorio per capire meglio la diffusione del coronavirus: non si tratta certo di un «party Covid» (come alcuni famigerati organizzati negli Us ...Da venerdì 31 luglio fino a domenica 2 agosto 2020 torna a Sabaudia la seconda edizione del TPI Fest! una voce libera e senza padroni, il festival organizzato da TPI con il patrocinio del Comune di ...