"Elena e Diego non erano stati sedati prima di essere strangolati: lei si è accorta di tutto" (Di lunedì 3 agosto 2020) prima di essere strangolati Elena e Diego non erano stati sedati. A riportare l’ipotesi degli accertamenti autoptici è il quotidiano Il Giorno, che ricostruisce la vicenda dei due gemellini di Gessate uccisi dal padre Mario Bressi la notte tra il 26 e il 27 giugno.Una verità emersa dal primo responso dell’autopsia ... Diego ed Elena sono stati strangolati dal padre Mario Bressi, 45 anni, il quale però, a differenza di quanto si era ipotizzato in un primo momento, prima di uciderli non li aveva sedati. La Procura di Lecco, guidata da Antonio Chiappani, ne ha avuto la conferma nelle scorse giornate.Il ... Leggi su huffingtonpost

