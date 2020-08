EA Sport e AS Roma terminano la propria partnership (Di lunedì 3 agosto 2020) La Ea Sports annuncia la fine della partnership con l’AS Roma. Su FIFA 21 i giallorossi si chiameranno Roma FC e giocheranno allo “Stadion Olympik” Fine della collaborazione tra l’AS Roma e EA Sports. Il club giallorosso e l’azienda di videogiochi hanno interrotto la propria partnership. Su FIFA 21 i giallorossi prenderanno il nome di Roma FC e giocheranno le partite in casa allo “Stadion Olympik”. Ad annunciarlo, attraverso un comunicato ufficiale, è stata EA Sports: “In EA SportS FIFA 21, l’AS Roma diventerà Roma FC, giocabile e dotata di stemma ed uniformi personalizzati nelle ... Leggi su zon

