Coronavirus, la giravolta di Salvini: "La mascherina va messa quando serve"
Il segretario della Lega cambia idea: giovani, mantenete le distanze e rispettate ciò che dice la scienza

Roma, 3 ago. (askanews) - "I dati ci dicono che il Covid 19 non è stato sconfitto e che gira ancora nel mondo e in Italia. Proprio per questo vanno rispettate le regole base: distanziamento, uso della ...Federico Fornaro, capogruppo alla Camera di Liberi e Uguali, commenta l'ennesima giravolta di Salvini, che dopo aver rifiutato di indossare la mascherina al Convegno dei negazionisti in Senato, oggi h ...