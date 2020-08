“Conte inflessibile sui migranti?”. Salvini sbugiarda il premier: in questi numeri la verità sul disastro degli sbarchi (Di lunedì 3 agosto 2020) Sugli immigrati clandestini che continuano a sbarcare, che contribuiscono a diffondere il coronavirus e che addirittura sfuggono alla sorveglianza sanitaria infiamma la battaglia politica. “No agli ingressi irregolari, saremo inflessibili”, ha dichiarato nelle ultime ore Giuseppe Conte. Ma le sue parole, tanto per cambiare, non trovano riscontro nella realtà. E Matteo Salvini non perde certo l'occasione per evidenziarlo: secondo i dati ufficiali del Viminale, a luglio 2019 con la Lega al governo e lui al ministero dell'Interno gli sbarchi erano stati 1.088. A luglio 2020, invece, la premiata ditta Conte-Lamorgese deve fare i conti con 7.068 sbarchi e quindi con una variazione percentuale del +550%. Davanti a questi numeri le parole del premier ... Leggi su liberoquotidiano

