Commisso: «Juve-Fiorentina? La legge arbitrale deve trattare tutti allo stesso modo» (Di lunedì 3 agosto 2020) Rocco Commisso, nel corso della sua conferenza stampa, è tornato a parlare delle polemiche post Juve-Fiorentina Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è tornato a parlare delle polemiche post Juve-Fiorentina nel corso della sua conferenza stampa. Le sue parole. JuveNTUS Fiorentina – «Se lo rifarei? Forse parlerei più piano e non urlerei ma il concetto è che andando nello spogliatoio ho visto i ragazzi depressi e arrabbiatissimi e per questo ho voluto prendere le difese dei mei giocatori e della squadra. Ho visto molte cose strane. Già a partire dal Napoli e poi ha continuato. Sia Pezzella, Ribery, Chiesa, ci hanno menato e non mi è piaciuto affatto. Ho sbottato. ... Leggi su calcionews24

CalcioWeb : #Fiorentina, #Commisso show: la rabbia post #Juve, #Chiesa, lo stadio, gli obiettivi - - sportli26181512 : Commisso: 'Juve? Ridirei tutto, voglio regole uguali per tutti. Ho fatto meglio di Percassi, Iachini merita la conf… - cmdotcom : #Commisso: 'Juve? Ridirei tutto, voglio regole uguali per tutti. Ho fatto meglio di Percassi, Iachini merita la con… - junews24com : Commisso e lo sfogo post Juve: «La legge sugli arbitraggi dev’essere uguale per tutti» - - Shellshoker7 : @Teo__Visma L’inserimento di Paquetà era proprio quello che intendevo ma in ogni caso se Commisso vuole monetizzare… -