Come scegliere una VPN sicura che non spia e non condivide dati (Di lunedì 3 agosto 2020) Quando parliamo di VPN in ambito domestico ci riferiamo ai servizi di anonimato che, tramite una connessione cifrata, permettono di nascondere la nostra presenza su Internet fornendoci un IP falso (completamente diverso dall'IP pubblico che il nostro operatore ci fornisce). Questi servizi sono molto buoni per poter navigare senza lasciare tracce su Internet o per accedere a servizi dedicati solo a utenti di paesi esteri (per esempio Netflix USA, accessibile solo con gli IP statunitensi), ma se decidiamo di utilizzare una VPN a pagamento, dobbiamo essere certi che il servizio scelto offra una buona protezione della privacy e che non comunichi i dati raccolti durante la nostra connessione (tutti i dati Internet passeranno dal server VPN prima di raggiunger il sito o il servizio richiesto, quindi dobbiamo scegliere un servizio di cui ... Leggi su navigaweb

NicolaNorway : @AzzurraBarbuto La foto era del 2011 e da essa hai creato una fake news e ora piagnucoli. Ma come fanno a Libero a… - vivvi_viola : @R_Albanesi @Carla96888746 Ma infatti, dico io, se vi siete scelti geni che vi predispongono al tumore, all'iperten… - Mary41516706 : Come si fa a scegliere Sebastian Stan sta benissimo con qualsiasi taglio anche con una busta di plastica in testa s… - paoloigna1 : Da consultare:-) - NMarsura : Scegliere il libro non tanto per la storia ma per l'atmosfera, perché hai voglia che l'immaginazione ti porti in un… -

Ultime Notizie dalla rete : Come scegliere Come scegliere le migliori lavatrici e risparmiare sulla bolletta VareseNoi.it Netflix: arriva il controllo sulla velocità di riproduzione. Ecco come funziona

Netflix si sta attrezzando per consentire agli utenti di scegliere la velocità di riproduzione dei suoi contenuti on demand. Dalle informazioni al momento disponibili, pare che questa funzionalità sar ...

Eco-tecnologie per rinfrescare tra igiene massima e consumi minimi

Mai come ora tra detrazioni, ecobonus, sconti fiscali e nuove agevolazioni previsti dal governo, e in vigore, acquistare e installare uno o più climatizzatori fissi superefficienti, è particolarmente ...

Netflix si sta attrezzando per consentire agli utenti di scegliere la velocità di riproduzione dei suoi contenuti on demand. Dalle informazioni al momento disponibili, pare che questa funzionalità sar ...Mai come ora tra detrazioni, ecobonus, sconti fiscali e nuove agevolazioni previsti dal governo, e in vigore, acquistare e installare uno o più climatizzatori fissi superefficienti, è particolarmente ...