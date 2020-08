Centrodestra, Salvini: “Leader io o Meloni? Io ampiamente prima in sondaggi” (Di lunedì 3 agosto 2020) ROMA – A chi la guida del centrodestra, a Matteo Salvini o a Giorgia Meloni? “Le leadership le decidono gli elettori, è il giorno del voto che si decidono i leader, e la Lega è ampiamente prima in tutti i sondaggi, è evidente cosa pensano italiani, facciamoli votare”. Matteo Salvini, segretario della Lega, lo dice in collegamento con SkyTg24 da Milano Marittima.“CENTRODESTRA COMPATTO, MANCA SOLO VITTORIA ELEZIONI” Leggi su dire

